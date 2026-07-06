Selvaggia Lucarelli non sarà presente nella giuria di “Ballando con le Stelle” della prossima stagione. Al suo posto, sarà impegnata come conduttrice de “L’Isola dei Famosi”. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’assenza. La sua partecipazione alla trasmissione di Rai1 si interrompe, mentre si prepara a condurre il reality. La produzione ha confermato il cambio di ruolo, senza indicare altre novità sul cast o sul format.

Nella prossima edizione di “Ballando con le Stelle”, come saprete non ci sarà in giuria Selvaggia Lucarelli, che sarà invece al timone de “L’Isola dei Famosi“. A margine della presentazione dei palinsesti Rai 20262027, Paolo Belli ha lanciato una frecciatina alla giornalista, dopo l’addio al dance show. Ecco che cosa ha detto il cantautore. Per i tanti fan del dance show Rai, “Ballando con le Stelle“, sarà un duro colpo non vedere più dopo così tanti anni Selvaggia Lucarelli in giuria. La giornalista, infatti, sarà alla conduzione della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” su Canale 5 e quindi non potrà far parte del programma in onda su Rai 1. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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© Novella2000.it - “Errore andarsene”, Paolo Belli sull’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando

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