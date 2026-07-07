Gualtieri sul trono d’Italia Salus festa dopo 50 anni

Notizia in breve

Dopo 50 anni, una squadra di Seregno ha vinto nuovamente il titolo italiano su strada nella categoria Allievi. La vittoria segue il successo di Massimo Santambrogio, che aveva conquistato il titolo cinque decenni fa. La competizione si è svolta recentemente, con la squadra locale che ha ottenuto il primo posto. La vittoria rappresenta un risultato storico per il team e la città.