Gualtieri sul trono d’Italia Salus festa dopo 50 anni
Dopo 50 anni, una squadra di Seregno ha vinto nuovamente il titolo italiano su strada nella categoria Allievi. La vittoria segue il successo di Massimo Santambrogio, che aveva conquistato il titolo cinque decenni fa. La competizione si è svolta recentemente, con la squadra locale che ha ottenuto il primo posto. La vittoria rappresenta un risultato storico per il team e la città.
Cinquant’anni dopo il trionfo di Massimo Santambrogio, il titolo italiano su strada della categoria Allievi torna a Seregno. A firmare l’impresa è Matteo Jacopo Gualtieri, 16enne di Monza, che a Laives, alle porte di Bolzano, ha compiuto il capolavoro più luminoso della sua ancora giovane carriera: la conquista della maglia tricolore con i colori della Salus Seregno De Rosa di Marco Moretto. Un successo che rende ancora più speciale una stagione straordinaria. Gualtieri era già diventato campione italiano sette giorni prima nel Cross Country e prima ancora nello Short Track Mtb, nel Team Relay Mtb (staffetta mista) e nella staffetta mista di Ciclocross. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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