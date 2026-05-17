Sinner sfida Ruud | l’azzurro punta al trono dopo 50 anni a Roma

Il torneo di Roma si sta avvicinando alla fase decisiva con il match tra il tennista italiano e l’avversario norvegese. Dopo aver affrontato e battuto Medvedev in un match durato diverse ore, il giocatore italiano si prepara a sfidare Ruud per un posto in finale. Nella sua carriera manca ancora un trofeo importante, che potrebbe conquistare proprio in questa occasione. La partita rappresenta un momento cruciale per il giocatore, che dovrà gestire la stanchezza accumulata durante le ultime sfide.

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