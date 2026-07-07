Groenlandia Trump | Dovrebbe essere controllata dagli Usa non dalla Danimarca

Notizia in breve

Donald Trump ha dichiarato che la Groenlandia dovrebbe essere sotto controllo degli Stati Uniti, anziché della Danimarca, che ha autonomia sul territorio. Ha aggiunto che la Danimarca non investe abbastanza nello sviluppo della regione. La questione è stata discussa pubblicamente, senza che siano state annunciate azioni concrete. La Groenlandia si trova tra l’Oceano Atlantico e l’Oceano Artico, e la sua posizione strategica ha alimentato discussioni tra le parti coinvolte.