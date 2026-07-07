Groenlandia Trump | Dovrebbe essere controllata dagli Usa non dalla Danimarca

Da lapresse.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Donald Trump ha dichiarato che la Groenlandia dovrebbe essere sotto controllo degli Stati Uniti, anziché della Danimarca, che ha autonomia sul territorio. Ha aggiunto che la Danimarca non investe abbastanza nello sviluppo della regione. La questione è stata discussa pubblicamente, senza che siano state annunciate azioni concrete. La Groenlandia si trova tra l’Oceano Atlantico e l’Oceano Artico, e la sua posizione strategica ha alimentato discussioni tra le parti coinvolte.

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Donald Trump punta ancora al controllo della Groenlandia, territorio danese autonomo situato tra l’Oceano Atlantico del Nord e l’Oceano Artico. “La Danimarca non spende soldi per sviluppare davvero la Groenlandia. Ma è una zona importante per gli Stati Uniti ed è circondata da navi cinesi e russe. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, non dalla Danimarca”, ha detto il presidente Usa ai giornalisti al termine dell’incontro bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an ad Ankara, a margine del vertice Nato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Greenland should be controlled by U.S., not Denmark, says Donald Trump

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