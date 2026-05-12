Groenlandia Usa negoziano con Danimarca apertura 3 nuove basi militari nel sud?

Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti hanno avviato negoziati con la Danimarca riguardo a un possibile ampliamento della loro presenza militare in Groenlandia. Le conversazioni si sono svolte in modo riservato e hanno portato a progressi significativi, secondo fonti vicine alle trattative. Le parti stanno valutando l’apertura di tre nuove basi militari nella regione meridionale dell’isola. La questione ha attirato attenzione per le implicazioni strategiche della presenza statunitense nell’area.

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