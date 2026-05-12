Groenlandia Usa negoziano con Danimarca apertura 3 nuove basi militari nel sud?
Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti hanno avviato negoziati con la Danimarca riguardo a un possibile ampliamento della loro presenza militare in Groenlandia. Le conversazioni si sono svolte in modo riservato e hanno portato a progressi significativi, secondo fonti vicine alle trattative. Le parti stanno valutando l’apertura di tre nuove basi militari nella regione meridionale dell’isola. La questione ha attirato attenzione per le implicazioni strategiche della presenza statunitense nell’area.
(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno condotto, lontano dai riflettori, negoziati regolari con la Danimarca per aumentare la loro presenza militare in Groenlandia e i colloqui tra le parti hanno registrato progressi negli ultimi mesi. Lo riferiscono diverse fonti ufficiali a conoscenza dei colloqui, spiegando che i funzionari statunitensi stanno cercando di aprire tre nuove. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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