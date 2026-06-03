Il Marsiglia ha richiesto più di 50 milioni di euro per la cessione di Greenwood. La Roma sta valutando quanto può investire per chiudere l’operazione. Se l’affare non si realizza, ci sono quattro profili pronti a sostituire l’inglese. La trattativa tra i club è in corso, ma ancora non ci sono dettagli finali su eventuali cifre o accordi. La decisione finale dipende dall’intesa tra le parti e dalle valutazioni degli intermediari.

Quanto può spendere davvero la Roma per sbloccare l'operazione Greenwood?. Chi sono i quattro profili pronti a sostituire l'inglese in caso di no?. Come cambierà il gioco di Gasperini con l'arrivo del talento inglese?. Perché il Tottenham rappresenta un ostacolo nelle trattative per il giocatore?.? In Breve Greenwood ha totalizzato 48 gol e 17 assist in 81 presenze con il Marsiglia. Il Marsiglia ha acquistato il giocatore dal Manchester United nell'estate 2024 per 26 milioni. Alternative individuate includono Alajbegovic, Summerville, Sauer e Tzolis. L'obiettivo tecnico è affiancare l'attaccante Malen per la gestione dei turni in Champions League. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ameve.eu - Roma, piano per Greenwood: il Marsiglia chiede oltre 50 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Roma su Mason Greenwood: apertura del Marsiglia da 50 milioniLa Roma ha inserito Mason Greenwood nella sua lista dei desideri per rinforzare l’attacco nella prossima stagione.

Greenwood Juve, Spalletti è pazzo per l’ex obiettivo di mercato bianconero. La situazione e quanto chiede il MarsigliaL'allenatore del Marsiglia ha espresso grande interesse per l’attaccante inglese, considerato un obiettivo di mercato della Juventus.

Temi più discussi: Roma, 100 milioni per un mercato da Champions: Dybala resta, trattative per Greenwood e Nusa, poi...; La Roma studia l'assalto a Greenwood del Marsiglia, Gasperini lo vuole per la Champions: Soulé verso la cessione in Premier per finanziare il colpo; Lo spiraglio per Greenwood: il Marsiglia ha grossi debiti; Roma, dalla Turchia: pronta l’offerta da 50 milioni per Greenwood.

Calciomercato Roma, il piano di Gasperini è pronto: rinnovi ai senatori e assalto a Greenwood e Summerville #ASRoma #Greenwood #Summerville #CalciomercatoRoma #Transfers x.com

Lo spiraglio per Greenwood: il Marsiglia ha grossi debitiROMA - Il Marsiglia ha guai grossi, molto più seri di quelli giallorossi: un buco di 157 milioni in tre anni, da appianare possibilimente tramite delle cessioni. E questa storia è arrivata fino a Roma ... msn.com

Roma su Greenwood: il Marsiglia fissa il prezzo dell’attaccanteLa Roma punta Greenwood per l'attacco di Gasperini. Il Marsiglia deve cedere e valuta l'inglese oltre i 50 milioni di euro. europacalcio.it