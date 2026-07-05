Il Marsiglia ha offerto 50 milioni di euro per Mason Greenwood, mentre la concorrenza internazionale si intensifica. La Roma mantiene l'interesse e continua a trattare per il giocatore inglese.

Greenwood, la Roma non molla: il Marsiglia chiede 50 milioni mentre cresce la concorrenza internazionale sul talento inglese. La Roma continua a muoversi per Mason Greenwood. Nonostante le voci di mercato e i tentativi di diversi club stranieri, i giallorossi non hanno mai allentato la presa: il dialogo con l’entourage del giocatore e con l’ Olympique Marsiglia prosegue, senza pause. Nelle ultime ore si è parlato di accelerazioni da parte di Fenerbahçe e Atlético Madrid, in momenti diversi, ma la situazione — filtrano fonti vicine alla trattativa — resta aperta e senza un club realmente in vantaggio. Anche alcune società della Saudi Pro League stanno valutando se entrare nella corsa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Greenwood, la Roma resta in corsa: il Marsiglia chiede 50 milioni, concorrenza estera in aumento

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