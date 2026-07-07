L’ex presidente della Figc ha dichiarato che il caso Balogun non ha relazione con la decisione di concedere la grazia a Lukaku. Ha specificato che ci sono stati falli considerati meno gravi rispetto a quello commesso dall’attaccante americano. Gravina ha commentato la revoca del cartellino rosso a Balogun, sottolineando che le due situazioni sono distinte e non collegate. La sua posizione si basa sulla valutazione delle infrazioni commesse durante le partite.

Parla l’ex presidente della Figc, Gabriele Gravina: «Ci sono stati falli meno gravi di quello dell’americano». Le sue parole sul rosso revocato a Balogun. Ex presidente della Figc non immune dalle polemiche anche per il suo ruolo di vicepresidente dell’Uefa, Gabriele Gravina si è espresso su La Gazzetta dello Sport sul caso Balogun, la revoca della squalifica per volontà della Fifa, un caso incredibile che ha generato polemiche in tutto il mondo (e che non è servito agli Usa, brutalizzati 4-1 dal Belgio. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano IL CASO BALOGUN – « L’arbitro ha visto chiaramente il fallo bruttino dell’attaccante americano e ha estratto un rosso diretto, che implica almeno una giornata di squalifica. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gravina puntualizza: «Il caso Balogun non c’entra nulla con la mia grazia a Lukaku»

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