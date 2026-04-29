Con il calcio alle prese con una nuova bufera (che fortunatamente sta assumendo contorni meno preoccupanti di quanto si temesse), torna a parlare il presidente dimissionario della Figc, Gabriele Gravina. Ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo", su La 7, il (quasi) ex numero uno della Federazione ha dichiarato: "Non sono stato costretto a dimettermi, nella maniera più assoluta. È stata una mia scelta personale. Avevo assunto un impegno verso tutti i tifosi italiani di andare al Mondiale e purtroppo non ho mantenuto fede a questo impegno. È stato giusto dimettersi. Non sono propenso a subire pressioni, ragiono con la mia testa e la mia lucidità, e questo è stato un atto di responsabilità verso la Federazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gravina sul caso arbitri: "Si getta fango senza sapere nulla. Abete o Malagò? Non tiro le volate"

Notizie correlate

Figc, Gravina si è dimesso: Malagò e Abete come possibili successoriAlla fine è successo per davvero: Gabriele Gravina si è dimesso dal ruolo di presidente della Figc (con un paio d’anni di ritardo).

Italia eliminata dai Mondiali, sondaggio sul nuovo Presidente FIGC: Malagò, Abete, Gravina-bis, Baggio o Buffon? - VOTADopo l'eliminazione dai Mondiali per la terza volta consecutiva, la FIGC è alla ricerca di un nuovo Presidente: Malagò, Abete, Gravina-bis, Baggio o...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, Gravina difende la Figc dal commissariamento; Pasquale De Meo: Noi arbitri vivevamo un clima di terrore. Gravina, Chinè e Rocchi comandavano tutto; Campionato falsato e noi arbitri nel terrore. Gravina-Chiné-Rocchi, il sistema che comandava tutto; Puniva o cacciava gli arbitri ribelli. Altre accuse contro il sistema Rocchi.

Arbitri, almeno 5 indagati. La Procura: «Inter non coinvolta». Tommasi designatore ad interim, sotto esame nessuna partita di quest'annoNell'ambito dell'inchiesta per frode sportiva «l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati». Lo si apprende da fonti qualificate della Procura di Milano. Le ... ilgazzettino.it

Inchiesta arbitri, Gravina difende la Figc dal commissariamentoIn attesa degli sviluppi delle indagini, si infiamma il dibattito nel mondo politico sull’ipotesi di commissariare la Federcalcio ... ilsole24ore.com

“Campionato falsato e noi arbitri nel terrore. Gravina-Chiné-Rocchi, il sistema che comandava tutto” - facebook.com facebook

#Gravina contro il commissario per legge: 'Contrario alla tutela #Uefa' x.com