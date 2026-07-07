Beniamino Di Giacomo lascia il calcio dopo aver vinto la Coppa dei Campioni con la Grande Inter. L’attaccante, che ha avuto un ruolo non da protagonista, ha contribuito alla squadra in modo significativo. In passato, ha anche giocato per il Mantova, squadra contro cui ha segnato un gol che ha fatto piangere la sua ex squadra. La sua carriera si conclude con questa stagione, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’addio.

Milano, 8 luglio 2026 – Non fu un elemento di primissima fila – difficile esserlo, per altro, in quella squadra quasi perfetta – ma diede il suo gagliardo contributo a un'epopea vincente. È scomparso Beniamino Di Giacomo, ex attaccante della grande Inter targata Angelo Moratti ed Helenio Herrera. Compagno di squadra di leggende come Giacinto Facchetti, Luisito Suarez, Mario Corso e Sandro Mazzola, era nato a Porto Recanati, nelle Marche, il 13 novembre 1935. L’anno scorso aveva compiuto 90 anni. Il ricordo. Il club campione d’Italia ha voluto rendergli omaggio con una nota diffusa sui social network. “Tutto il mondo Inter si unisce al cordoglio per la scomparsa di Beniamino Di Giacomo e, nel ricordarlo, abbraccia i suoi familiari". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Grande Inter, addio all’attaccante Beniamino Di Giacomo: vinse la Coppa dei Campioni, al Mantova fece piangere la sua ex squadra

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