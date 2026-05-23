Coppa di Francia | il Lens domina e corona con la coppa la sua grande stagione

Il Lens ha vinto la finale di Coppa di Francia, battendo l’avversario con un largo punteggio. La partita si è svolta a Parigi il 23 maggio 2026, con la squadra che ha mostrato un gioco dominante per tutta la durata dell’incontro. Nonostante non abbia conquistato il campionato, il club festeggia questa vittoria, che rappresenta il punto più alto della sua stagione. La squadra ha sollevato la coppa davanti ai propri tifosi.

Parigi (Francia) 23 maggio 2026 - Non avrà vinto il campionato, ma in casa Lens si può comunque esultare e festeggiare. I sangue e oro conquistano la Coppa di Francia e riassaggiano il sapore del successo 27 anni dopo l'ultimo trofeo conquistato in patria. Allora era la Coppa di Lega, questa volta è la Coppa di Francia, un trofeo nuovo che si aggiunge alla bacheca del Racing color sangue e oro. La formazione di Pierre Sage corona così una grandissima stagione, abbattuto in finale allo Stade de France il Nizza, la cui testa però sembra già rivolta agli spareggi per mantenere la Ligue 1 della prossima settimana. L'esito della finale di Coppa di Francia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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