Addio a Beniamino Di Giacomo attaccante della grande Inter di Helenio Herrera

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Porto Recanati ha perso Beniamino Di Giacomo, ex attaccante noto per aver giocato negli anni '60 con la squadra di quella che è considerata la grande Inter di Helenio Herrera. È deceduto all’età di 90 anni. Di Giacomo era conosciuto anche come ‘Gegè’. La sua scomparsa è stata annunciata nella sua città natale.

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Porto Recanati piange la scomparsa di uno dei suoi simboli. Se n'è andato a 90 anni l'ex calciatore Beniamino Di Giacomo, per tutti ‘ Gegè’, attaccante negli anni '60 della grande Inter. Nato a Porto Recanati e cresciuto calcisticamente con il Castelfidardo, Gegè era poi arrivato nel '57 a solcare i campi della serie A con la maglia della Spal. Ma il clou della sua carriera fu con l'Inter del mago Helenio Herrera, dal '62 al '64, quando vinse uno scudetto e persino la Coppa dei Campioni. A questo si aggiunge anche una presenza con la nazionale nel 1964, nella partita vinta dall'Italia contro la Danimarca per 3 a 1. Il sindaco Michelini: “Capacità rara di trasmettere i valori ai più giovani”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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