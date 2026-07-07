Addio a Beniamino Di Giacomo attaccante della grande Inter di Helenio Herrera
Porto Recanati ha perso Beniamino Di Giacomo, ex attaccante noto per aver giocato negli anni '60 con la squadra di quella che è considerata la grande Inter di Helenio Herrera. È deceduto all’età di 90 anni. Di Giacomo era conosciuto anche come ‘Gegè’. La sua scomparsa è stata annunciata nella sua città natale.
Porto Recanati piange la scomparsa di uno dei suoi simboli. Se n'è andato a 90 anni l'ex calciatore Beniamino Di Giacomo, per tutti ‘ Gegè’, attaccante negli anni '60 della grande Inter. Nato a Porto Recanati e cresciuto calcisticamente con il Castelfidardo, Gegè era poi arrivato nel '57 a solcare i campi della serie A con la maglia della Spal. Ma il clou della sua carriera fu con l'Inter del mago Helenio Herrera, dal '62 al '64, quando vinse uno scudetto e persino la Coppa dei Campioni. A questo si aggiunge anche una presenza con la nazionale nel 1964, nella partita vinta dall'Italia contro la Danimarca per 3 a 1. Il sindaco Michelini: “Capacità rara di trasmettere i valori ai più giovani”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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