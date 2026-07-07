Il sondaggio del Governance Poll del Sole 24 Ore mostra che il sindaco di Forlì si mantiene stabile al 53% di consenso, posizionandosi al 51° posto in classifica. Nonostante una leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, il suo gradimento supera ancora quello del giorno della rielezione. La classifica e le percentuali riflettono un quadro di stabilità nel livello di approvazione tra i cittadini.

Il termometro del gradimento dei sindaci italiani, rilevato dal Governance Poll del Sole 24 Ore, fotografa una situazione di stabilità per il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, anche se in calo rispetto allo scorso anno. Il primo cittadino si posiziona al 51° posto nella graduatoria nazionale con un consenso pari al 53%. Lo scorso anno era 34° con il 55% di consenso. Il dato attuale segna comunque un incremento del 2,4% rispetto alla quota di preferenze ottenuta nel 2024, giorno della rielezione. Nel contesto romagnolo, il confronto con i colleghi delle province vicine, tutti di centrosinistra, evidenzia diverse dinamiche. Enzo Lattuca, sindaco di Cesena, si attesta al 14° posto nazionale con il 58,5%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gradimento, Zattini resiste. È 51° in classifica: consenso al 53%, più del giorno della rielezione

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