Classifica gradimento presidenti di Regione Fedriga 65% in testa poi Stefani 58% e Occhiuto 53% ultimo Schifani 25%
Una recente rilevazione mostra che i presidenti di Regione con il gradimento più alto sono due esponenti del Nord e della Lega. Il primo raggiunge il 65 per cento di consensi, seguito dal secondo con il 58 per cento e dal terzo con il 53 per cento. L’unico rappresentante del Sud in classifica si ferma al 25 per cento di consenso e si trova all’ultimo posto.
Sono due governatori del Nord, entrambi della Lega, a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. In testa Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal veneto Alberto Stefani al 58%. Terzo posto per Occhiuto (Calabr.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Fedriga è il presidente di Regione più gradito. Occhiuto sul podio con il 53%, Schifani ultimo con il 25%Sono due governatori del Nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione .
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