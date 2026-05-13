Classifica gradimento presidenti di Regione Fedriga 65% in testa poi Stefani 58% e Occhiuto 53% ultimo Schifani 25%

Una recente rilevazione mostra che i presidenti di Regione con il gradimento più alto sono due esponenti del Nord e della Lega. Il primo raggiunge il 65 per cento di consensi, seguito dal secondo con il 58 per cento e dal terzo con il 53 per cento. L’unico rappresentante del Sud in classifica si ferma al 25 per cento di consenso e si trova all’ultimo posto.

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