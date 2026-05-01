A Miami, il pilota britannico ha conquistato la pole position per la Sprint Race di Formula 1. Al suo fianco in prima fila si sono classificati Antonelli in seconda posizione, mentre Leclerc si è posizionato in quarta. La gara si svolgerà nel circuito cittadino della città americana, con i concorrenti pronti a scattare dalla griglia di partenza. La competizione si svolge in una giornata di sole, con temperature che influiranno sulle strategie di gara.

Miami (Stati Uniti d'America), 1 maggio 2026 – La Formula 1 riparte nel segno del campione del mondo in carica, Lando Norris. Il britannico ha conquistato la pole position nella Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami, mettendosi dietro tutti gli altri con una McLaren rinata grazie ai nuovi aggiornamenti. A fargli compagnia in prima fila ci sarà Kimi Antonelli su Mercedes, mentre in seconda fila si posizioneranno Piastri e Leclerc. Soltanto sesto Russell, ben quattro decimi più lento del compagno di squadra italiano. Il riassunto delle prove libere. La prima sessione di prove libere vede la Ferrari issarsi in cima alla colonnina dei migliori tempi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - F1 GP Miami, Norris in pole per la Sprint Race. Antonelli secondo, Leclerc in quarta

Miami GP Sprint Race Predictions - F1 2026 Season

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Domani le Ferrari partiranno nella sprint race di Miami dalla quarta e settima posizione. Ci aspettavamo di più sicuramente SI. Forza Ferrari Pareri e opinioni. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle #SEMPRE - facebook.com facebook