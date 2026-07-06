Dal palco del Teatro alla Scala di Milano, è stata annunciata una novità per il Gran Premio di Monza: dal 2027 si correrà una gara sprint per tre stagioni consecutive. La decisione è stata comunicata ufficialmente, mentre per il 2026 i biglietti sono già esauriti. La modifica riguarda il formato del weekend di gara, con un evento sprint che sostituirà alcune sessioni tradizionali.

Il futuro format del GP d'Italia non è più un'ipotesi. Dal palco del Teatro alla Scala di Milano, cornice scelta per presentare le iniziative culturali legate al weekend monzese della F1 (4-6 settembre), il presidente dell'Aci Geronimo La Russa ha confermato che Monza ospiterà la Sprint a partire dal 2027, per tre edizioni consecutive: "Abbiamo raggiunto un accordo, dall'anno prossimo, per tre anni, avremo la gara Sprint". Resta ancora da definire nel dettaglio come cambierà il weekend, ma la traccia politica appare ormai tracciata. Prima di guardare al futuro, La Russa si è soffermato sul presente. Per la gara di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - GP Monza, la novità: "Dal 2027 ci sarà la Sprint per tre stagioni". E per il 2026 è già tutto esaurito

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