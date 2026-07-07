Governatori e sindaci il sondaggio | Decaro Puglia davanti a Stefani Conte nella top ten dei primi cittadini

Un sondaggio rivela che il governatore della Puglia supera il sindaco del Veneto, mentre l’ex presidente del Consiglio si colloca tra i primi dieci sindaci. Per la prima volta dopo molte rilevazioni, il Nord non domina più e il centrodestra scende di posizione. La classifica evidenzia un cambio di tendenza nei ruoli di leadership locali, con una maggiore presenza di amministratori del Sud e di forze politiche diverse rispetto al passato.

Per la prima volta dopo tante rilevazioni non solo il Nord viene battuto dal Sud, ma anche il centrodestra viene scalzato. Abituati per anni ad avere il governatore più amato d’Italia (solitamente Luca Zaia, l’ultima volta Massimiliano Fedriga), Veneto e Friuli Venezia Giulia stavolta devono cedere il passo alla Puglia, così come la Lega viene superata dal Partito Democratico. È infatti il dem Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia dallo scorso 7 gennaio, il governatore più amato del Belpaese. Il leghista veneto Alberto Stefani è secondo, tra l’altro con un consenso in crescita rispetto al giorno dell’elezione (aveva il 64%, ora è al 65%), mentre il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga scivola al terzo posto e pure con un consenso in leggero calo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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La classifica dei sindaci più amati in Italia, terzo Manfredi: Mastella e Gualtieri in rimonta

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