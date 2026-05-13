Sondaggio sul gradimento dei governatori | Schifani all' ultimo posto in vetta Fedriga e Stefani della Lega
Un recente sondaggio ha rilevato che i governatori più apprezzati sono quelli della Lega, con Massimiliano Fedriga e Alberto Stefani che occupano le prime posizioni. Al contrario, Renato Schifani si trova all’ultimo posto nella classifica di gradimento tra i cittadini. I risultati mostrano le preferenze degli italiani riguardo alle figure di vertice delle regioni. La rilevazione è stata condotta su un campione di persone rappresentative della popolazione.
Massimiliano Fedriga e Alberto Stefani sono i governatori più graditi. Renato Schifani, invece, è in coda alla classifica. E' quanto emerge da un sondaggio di Swg all'Ansa.In vetta alla graduatoria, dunque, ci sono due governatori del Nord a guida Lega: al primo posto, secondo il parere dei.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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