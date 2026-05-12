Golf Filippo Maggi protagonista sul green del Cus
Sul green del Cus Ferrara si è svolta la Banca Mediolanum Golf Cup, una competizione su 18 buche Stableford. La gara prevedeva tre categorie e dava la possibilità di qualificarsi per il campionato sociale match play. I partecipanti si sono sfidati in un ambiente caratterizzato da condizioni di gioco impegnative e hanno visto protagonista Filippo Maggi, che si è distinto durante la manifestazione.
Si è disputata sui green del Cus Ferrara la Banca Mediolanum Golf Cup, gara su 18 buche Stableford suddivisa in tre categorie valida per la qualifica al campionato sociale match play. La manifestazione, anticipata nella programmazione a causa delle previsioni di maltempo, è andata in scena in modo ottimale a dimostrazione che la scelta si è rivelata vincente, permettendo di svolgere l’evento in una splendida giornata di sole e di soddisfare i numerosi sponsor presenti. Il campo si è presentato in condizioni perfette, pronto a ospitare la prossima settimana un importante trofeo giovanile federale under 18. Ottimo anche il clima in club house,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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