Golf Filippo Maggi protagonista sul green del Cus

Sul green del Cus Ferrara si è svolta la Banca Mediolanum Golf Cup, una competizione su 18 buche Stableford. La gara prevedeva tre categorie e dava la possibilità di qualificarsi per il campionato sociale match play. I partecipanti si sono sfidati in un ambiente caratterizzato da condizioni di gioco impegnative e hanno visto protagonista Filippo Maggi, che si è distinto durante la manifestazione.

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