Sorpresa | gli spagnoli sono più bamboccioni degli italiani | il 67% degli under35 vive ancora con i genitori

Secondo i dati dell’Istituto Nacional de Estadística, in Spagna il 67% degli under 35 vive ancora con i genitori, una percentuale superiore a quella italiana. La statistica evidenzia che i giovani spagnoli lasciano meno frequentemente l’abitazione familiare rispetto ai loro coetanei italiani. I dati sono stati pubblicati dall’ente statistico nazionale e riguardano le abitudini di convivenza delle giovani generazioni nei due paesi.

Sorpresa: gli spagnoli sono più “bamboccioni” degli italiani. Secondo i dati dell’ INE, l’I nstituto Nacional de Estadística, in Spagna i giovani escono sempre più tardi dalla casa dei genitori. Nel 2025, circa il 67% degli under 34 viveva ancora con la famiglia d’origine, e la quota sale fino al 93% nella fascia tra i 18 e i 25 anni. In Italia la situazione è simile, circa due terzi dei giovani (il 63,3%) non ha ancora lasciato la casa di famiglia. Si tratta di dati alti, sopratutto se confrontati con la media europea che si ferma al 50 per cento. Questo fenomeno non è solo culturale, ma riflette difficoltà economiche strutturali legate all’aumento del prezzo delle case, ai salari e ai pochi aiuti per l’accesso alla casa.🔗 Leggi su Open.online

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