Gli Oasis a Roma per due concerti nel 2027? Le ultime indiscrezioni e tutto quello che sappiamo

Liam Gallagher ha risposto a una fan italiana su X, confermando due concerti degli Oasis a Roma nel 2027. La notizia, non ufficiale, si basa sulla risposta del cantante, che ha menzionato le date in Italia. Non ci sono annunci ufficiali o dettagli sui luoghi o le date esatte. La notizia si diffonde come indiscrezione tra i fan, senza conferme da parte degli organizzatori o delle fonti ufficiali.

La notizia, anche se non ufficiale, arriva dall’account X di Liam Gallagher in risposta a una fan italiana, Adele, che gli chiedeva più date in Italia. Il cantante del famoso duo britpop ha risposto: «Due sono abbastanza». Poche parole, ma d’impatto, capaci di risollevare gli animi degli appassionati e riaccendere la speranza di vedere la band sul palco nella Capitale. Fanno eco a un’altra risposta simile sempre riferita agli spettacoli in Italia: «Due sono più che sufficienti». Pare che da tempo il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato stiano lavorando congiuntamente perché i concerti romani abbiano luogo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Gli Oasis a Roma nel 2027, Liam Gallagher: faremo 2 concerti

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