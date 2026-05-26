The Witcher 4 | tutto quello che sappiamo mentre aspettiamo il 2027

Il nuovo capitolo di The Witcher, annunciato da CD Projekt, uscirà nel 2027, confermando l’assenza del gioco nel 2026. Si conoscono dettagli su Ciri, uno dei personaggi principali, e sulla trama, ma non sono stati forniti ulteriori informazioni sui contenuti specifici o sullo sviluppo. La data di lancio è stata ufficialmente comunicata, mentre il resto delle novità sulla storia e il gameplay resta ancora sconosciuto.

The Witcher 4 non arriverà nel 2026: CD Projekt lo conferma per il 2027. Tutto quello che sappiamo su Ciri, la storia e il nuovo capitolo della saga. L'attesa è lunga, ma la speranza è grande. The Witcher 4, nome in codice Polaris, è il titolo più atteso dai fan della saga di Andrzej Sapkowski e di CD Projekt Red. Dopo il successo clamoroso di The Witcher 3: Wild Hunt (2015) e il difficile percorso di Cyberpunk 2077, CDPR sta sviluppando il nuovo capitolo con una cura e un'attenzione ai dettagli che traspare da ogni comunicazione ufficiale. Una cosa è certa: The Witcher 4 non uscirà nel 2026. CD Projekt Red lo ha confermato implicitamente nel corso del 2025, indicando che il gioco è ancora in fase di sviluppo attivo e che la finestra di lancio prevista è il 2027, con alcune voci che spingono la data addirittura al 2028. 🔗 Leggi su Defanet.it

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The Witcher 3: NUOVO DLC CONFERMATO PER SETTEMBRE 2026 TUTTO CIO' CHE SAPPIAMO!

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Detto ciò: - le date di lancio, per favore; - From Software, in ogni caso, ti invoco. - vorrei qualche sorpresa e che i leakers non mi sputtanino tutto prima - rivedere Metro 2039 e Stranger than Heaven - Max Payne? E' presto? - The Witcher IV x.com

Abbiamo imparato la lezione: The Witcher 4 e Cyberpunk 2 non ripeteranno gli errori di sviluppo di Cyberpunk 2077, dice CD Projekt Red reddit

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