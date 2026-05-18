La produzione di Bridgerton ha annunciato che la quinta stagione arriverà nel 2027, portando con sé la storia d’amore queer di Francesca. Questa nuova fase della serie include elementi diversificati e personaggi che esplorano relazioni non convenzionali. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza dettagli su trame specifiche o cast. I fan potranno seguire gli sviluppi della serie in un arco temporale più breve rispetto alle stagioni precedenti.

I fan di Bridgerton possono tirare un sospiro di sollievo: l’attesa per la quinta stagione sarà molto più breve del solito. Netflix ha annunciato ufficialmente che i nuovi episodi arriveranno nel 2027, rompendo quella cadenza biennale che aveva scandito fino ad ora il ritmo della serie. L’annuncio è arrivato direttamente durante la presentazione degli Upfront di Netflix, dove la Chief Content Officer Bela Bajaria ha confermato che la produzione è già in corso: le riprese sono partite nel marzo 2026 e una data precisa di uscita verrà comunicata successivamente, anche se tutto lascia ipotizzare un arrivo verso la fine dell’anno prossimo. Per capire l’accelerazione, basta guardare la cronologia: la prima stagione uscì nel 2020, poi la seconda nel 2022, la terza nel 2024 e la quarta tra gennaio e febbraio di quest’anno. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Bridgerton 5: la storia d’amore queer di Francesca arriva nel 2027, ecco tutto quello che sappiamo

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Bridgerton Season 5: Everything We Know About Francesca and Michaelas Love Story

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