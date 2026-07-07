Le indagini dei Ros hanno documentato incontri tra sospetti, spesso in bar o parchi, durante i quali venivano scambiati foglietti con messaggi. Sono stati osservati anche passaggi di microSD e immagini di banconote. Le attività sono state monitorate attraverso filmati e intercettazioni, portando all’arresto di persone coinvolte in un caso di spionaggio. Le operazioni hanno evidenziato un coinvolgimento in attività di raccolta e trasmissione di informazioni riservate.

Gli incontri, al bar o seduti sulle panchine di un parco, il passaggio di foglietti con messaggi, ma anche il confezionamento di schede microSd e immagini di tante banconote. C’è questo e tanto altri nei video diffusi dai carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale che sintetizzano le complesse attività tecniche e servizi di osservazione, controllo e pedinamento alla base dell’inchiesta che hanno portato all’arresto di due persone per spionaggio in favore della Russia. Il principale indagato è un 59enne ex appartenente ai Servizi segreti italiani e già sottoufficiale dell’Arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dell’intelligence russa, coperto da immunità diplomatica in Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli incontri e i passaggi di “pizzini”: le indagini dei Ros che hanno portato agli arresti per spionaggio | Il video

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Grazie Palermo (Roccella)! Portiamo nel cuore la gioia del concerto vissuto insieme e i tanti incontri che hanno reso speciali questi giorni. Un grande grazie va a tutti i partecipanti dei workshop: per l’entusiasmo, la disponibilità a mettersi in gioco. #genross x.com

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