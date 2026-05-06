Garlasco Sempio e tutte le incongruenze che hanno portato alla riapertura delle indagini | cosa non torna

Nelle ultime settimane sono emerse nuove incongruenze relative al caso di Garlasco e alla figura di Andrea Sempio, portando alla riapertura delle indagini. Si sono verificati dettagli che hanno sollevato dubbi sulla ricostruzione dei fatti e sui passaggi processuali finora seguiti. La vicenda ha suscitato attenzione tra chi segue da vicino il procedimento, mentre le autorità continuano ad approfondire gli aspetti ancora irrisolti.

Dalle tracce di Dna sotto le unghie di Chiara Poggi alle telefonate, fino al falso alibi dello scontrino: sono diversi gli elementi che non tornano attorno alla figura di Andrea Sempio e che hanno indotto la procura di Pavia a riaprire 18 anni dopo le indagini sul delitto di Garlasco. Diversi gli interrogativi che gli inquirenti avrebbero voluto rivolgere a Sempio nell’interrogatorio di oggi 6 maggio, nel corso del quale l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Garlasco, tutte le incongruenze su Andrea Sempio Il movente e i video sul pc Le telefonate e i rapporti con Chiara Poggi Tracce di Dna e impronte L'alibi e gli...🔗 Leggi su Virgilio.it

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Garlasco, Sempio convocato in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini

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#Garlasco "Ho visto il video di Chiara e Alberto", avrebbe detto Andrea #Sempio in un'intercettazione, secondo quanto riportato sui canali social del 'Tg1'. Parlando da solo, Sempio avrebbe detto di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto e di aver tent - facebook.com facebook

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