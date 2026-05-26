Tre persone sono state poste agli arresti domiciliari, mentre altre sono state lasciate libere. La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari dopo gli interrogatori di garanzia. L'inchiesta riguarda presunte tangenti a Martina Franca. I provvedimenti sono stati adottati circa tredici giorni dopo le prime audizioni. La vicenda riguarda sospetti di corruzione e coinvolgimenti di diverse persone, ma al momento non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sui soggetti coinvolti.

Tredici giorni dopo gli interrogatori di garanzia il gip ha deciso. Arresti domiciliari per un funzionario del Comune di Martina Franca, Antonio Raguso (per lui era stato chiesto il carcere) difeso dagli avvocati Enrico Pellegrini e Luigi Palmieri, e per due imprenditori, Ragusea (difeso da Paola Perrone) e Cosimo Caliandro, difeso dagli avvocati Gaetano Cimaglia e Rosalba Balestra. Interdizione di un anno dalla professione di avvocato per Fernando Rinaldi difeso da Donato Muschio Schiavone. Per Giuseppe Fornaio, difeso da Gaetano Vitale, divieto per un anno di contrarre con la pubblica amministrazione. Per Romina De Matteis il rigetto della richiesta della misura cautelare. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Ipotesi di tangenti a Martina Franca: tre agli arresti domiciliari, gli altri a piede libero La decisione del giudice per le indagini preliminari dopo gli interrogatori di garanzia

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