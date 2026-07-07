Gli arbitri scelgono Orsato per il dopo-Rocchi | è il nuovo designatore di Serie A e B

Daniele Orsato è stato nominato responsabile della Commissione Arbitri Nazionale per Serie A e B. La nomina è stata annunciata dopo le dimissioni del precedente designatore. Orsato, ex arbitro di 50 anni, prende il posto lasciato libero. La scelta è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla durata dell’incarico o sulle modalità di nomina. Ora si attende il suo intervento nel settore arbitrale delle due principali divisioni del calcio nazionale.

Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e Serie B. Il cinquantenne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. Questa la commissione che affiancherà Orsato: Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi due assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera da arbitri, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini., La promozione di Orsato è stata ratificata dal Comitato Nazionale dell’Aia su indicazione del neo Direttore Tecnico Domenico Messina, nel tentativo di dare immediata stabilità all'ambiente in un momento particolarmente delicato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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