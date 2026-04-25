indagato per concorso in frode sportiva il designatore degli arbitri di serie a e b gianluca rocchi

Un'indagine ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di serie A e B, con l’accusa di concorso in frode sportiva. La vicenda riporta il calcio italiano agli anni della crisi di Calciopoli, ma si svolge nel contesto attuale, caratterizzato dall’uso del Var e da protocolli tecnici. Le autorità hanno avviato le verifiche sulle modalità di gestione degli arbitri e delle partite recenti.

Un’inchiesta che riporta il calcio italiano indietro nel tempo, fino alle ombre di Calciopoli, ma che si muove dentro il presente fatto di Var (Assistente video dell’arbitro), tecnologia e protocolli. Secondo quanto riferisce l’agenzia Agi, il designatore degli arbitri di Serie A e B Gianluca Rocchi è indagato dalla Procura di Milano con l’ipotesi di “concorso in frode sportiva”. L’iscrizione si inserisce in un’indagine più ampia che punta a verificare se alcuni episodi arbitrali siano stati influenzati da interferenze esterne, in violazione delle regole che disciplinano l’utilizzo del Var. Un’ipotesi investigativa ancora tutta da dimostrare, ma che, per la sua natura, richiama inevitabilmente precedenti pesanti nella storia del calcio italiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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