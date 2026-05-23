Un nuovo servizio di trasporto per gli anziani delle rsa dell' Ovest Ticino

Il Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino ha firmato una convenzione con il comitato di Trecate della Croce Rossa italiana. L’accordo riguarda l’attivazione di un servizio di trasporto sanitario per gli anziani non autosufficienti delle residenze sanitarie assistenziali della zona. Il servizio sarà dedicato al trasferimento di questi utenti verso strutture sanitarie o altre destinazioni necessarie. La collaborazione mira a migliorare il supporto logistico per questa categoria di utenti.

Il Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino (Cisa) ha stipulato una convenzione con il comitato di Trecate della Croce Rossa italiana per attivare un servizio di trasporto sanitario destinato agli anziani non autosufficienti. L'accordo, che ha la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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