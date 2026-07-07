Il Belgio ha segnato quattro gol contro gli Stati Uniti in una partita che passerà alla storia. Durante il match, un giocatore è entrato in campo nonostante fosse stato espulso nella partita precedente. La partita si è conclusa con la vittoria del Belgio, lasciando gli Stati Uniti senza punti. La presenza del giocatore espulso ha sollevato polemiche e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Il Dio del calcio è più forte della prepotenza e dell’arroganza degli uomini di potere e rimette le cose a posto. Quattro gol del Belgio agli Stati Uniti nella partita che passerà alla storia perchè un giocatore ( Balogun ) va in campo anche se non dovrebbe visto che è stato espulso nell’ultima partita. Il 4-1 dei Diavoli Rossi rimette le cose a posto ma non cancella la bruttissima pagina scritta da Donald Trump e Gianni Infantino, l’indignazione che ha provocato la decisione del presidente della Fifa a livello mondiale è clamorosa, quasi non sorprende il gesto del presidente degli Stati Uniti che ormai è fuori controllo. Ma alla fine una risata ci seppellirà e allora facciamocela una risata con Lukaku e i compagni che festeggiano ballando la “Trump dance” sulle note dei Village Peop le. 🔗 Leggi su Panorama.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Panorama.it - Giustizia è fatta, poker del Belgio agli Usa e via alla “Trump dance”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Clamoroso: sospesa la squalifica di Balogun! Il centravanti degli Usa in campo contro il Belgio. Trump: "Giustizia è fatta"La Fifa ha sospeso con riserva la squalifica di Folarin Balogun, permettendogli di scendere in campo contro il Belgio.

Belgio, ironia social dopo il poker agli Usa: "Ribaltate questo..."Dopo aver subito un'imponente sconfitta, la discussione si è spostata sull'episodio del caso Balogun, che ha dominato i commenti sui social nei...