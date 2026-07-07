Dopo aver subito un'imponente sconfitta, la discussione si è spostata sull'episodio del caso Balogun, che ha dominato i commenti sui social nei giorni successivi alla partita tra Belgio e Usa. La squadra belga ha ottenuto una vittoria con un punteggio di 3-0, ma l'attenzione rimane rivolta alle polemiche legate a Balogun, che hanno caratterizzato le discussioni online anche dopo l'esito del match.

Dopo la rabbia, l'ironia. Il caso Balogun ha aleggiato sull'ottavo di finale dei Mondiali tra Belgio e Usa per due giorni e continua ad essere elemento di discussione pure dopo il poker rifilato dalla squadra di Garcia a quella di Pochettino. E i Diavoli Rossi si sono presi la loro personale vendetta. Sul campo, i giocatori, dopo il quarto gol, nel recupero, di Lukaku, hanno ballato la "Trump dance", la danza del presidente sulle note dei Village People. Poi, sui social, la federazione belga ha postato l'immagine dell'esultanza dell'attaccante del Napoli corredata dal copy "Overturn this". "Ribaltate questo", il messaggio inviato dal Belgio ai rivali e alla Fifa, uno sfottò in piena regola dopo la sospensione della squalifica del centravanti americano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Belgio, ironia social dopo il poker agli Usa: "Ribaltate questo..."

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