Nel 2020, durante la pandemia di Covid, l'autrice ha scoperto un'ecografia di un bambino in un libro a Harvard. Questa scoperta ha ispirato il suo primo romanzo d'esordio e segnato l'inizio di una nuova fase della sua vita. In quel periodo, si trovava lontana dalla famiglia, con molte ore di fuso orario e un clima di incertezza globale.

È un periodo un po’ complicato per Marziali: è il 2020, all’improvviso si parla ovunque di Covid, lei è lontana dalla sua famiglia migliaia di chilometri e svariate ore di fuso. Quell’ecografia le dà una scossa: capisce, in qualche modo, che oltre a essere forse l’inizio di una vita, è anche l’inizio di una storia. Sei anni dopo, quella storia è il suo primo romanzo, Eppure noi due, pubblicato da Einaudi. Comincia con una morte: Filippo, dottorando in Archeologia ad Harvard, soffre di depressione da anni e decide di suicidarsi. Dopo due tentativi falliti, va in biblioteca per acquistare altri sonniferi da un altro ragazzo, e per una serie di casi si ritrova in mano un libro e, appunto, un’ecografia, con una data, nessun nome e la scritta in italiano «nelle montagne senza fine». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giulia Marziali: «Ho trovato l'ecografia di un bambino in un libro ad Harvard, e da quella scossa è nato il mio romanzo d'esordio. E la mia nuova vita»

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