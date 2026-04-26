La nuova vita di Yury Frediani Salomakha il bambino venuto da Chernobyl nato undici giorni dopo il disastro nucleare

Da vanityfair.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono trascorsi quarant’anni dal disastro nucleare di Chernobyl e, in questo tempo, il bambino nato poco dopo il disastro è stato adottato da una famiglia di Lucca. La sua storia è diventata nota attraverso alcune testimonianze pubbliche e documenti ufficiali. Yury Frediani Salomakha, nato undici giorni dopo l’incidente, ha vissuto in Italia dagli anni successivi all’adozione. La sua vicenda è stata oggetto di attenzione da parte dei media, anche per le implicazioni legate alla contaminazione e alla tutela dei minori coinvolti.

Ma nei suoi primi anni di vita, di quella che sembra essere una vita precedente, tutto questo era incredibilmente lontano, quasi insperabile. Yury è nato il 6 maggio 1986, esattamente undici giorni dopo il catastrofico incidente all’impianto nucleare di Chernobyl. A Gomel, poco più di 100 chilometri dal luogo dove, esattamente 40 anni fa come oggi, esplose il reattore. Viveva con la madre, la sorella maggiore e il patrigno. Quando aveva cinque anni, è nata la sorella più piccola. Tre bambini a cui badare, per chi viveva con pochi soldi a disposizione, nelle grigie case popolari, erano tanti. In più, quando Yury aveva 7 anni, suo padre biologico è morto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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