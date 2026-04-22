Silvio Garattini al Castello di Novara | Non è mai troppo tardi la salute è una scelta quotidiana

Al Castello di Novara si svolge un ciclo di incontri intitolato “Dialoghi su ambiente, persone e buona governance”, promosso dall’azienda Acqua Novara. Durante l’evento, è intervenuto il professore Silvio Garattini, che ha sottolineato come non sia mai troppo tardi per prendersi cura della propria salute e che questa rappresenta una scelta da fare ogni giorno.

Prosegue al Castello di Novara il ciclo di incontri “Dialoghi su ambiente, persone e buona governance”, promosso da Acqua Novara. Vco con Fondazione Circolo dei lettori. Giovedì 23 aprile, alle 18, sarà ospite Silvio Garattini con “Non è mai troppo tardi. La salute è una scelta quotidiana”.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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