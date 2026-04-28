Nel Consiglio comunale si discute sulla futura gestione del Parco dell’Elsa, aperto al pubblico ma con possibili restrizioni. La questione riguarda se mantenere l’accesso libero o introdurre regole più stringenti. La decisione si basa su proposte per regolamentare l’ingresso e tutelare l’area, che attualmente è fruibile senza limiti. La discussione coinvolge diversi rappresentanti, chiamati a esprimersi sulla destinazione del parco.

Il Parco dell’Elsa è aperto a tutti, ma ancora per quanto? È attorno a questa domanda che si gioca la discussione in Consiglio comunale. Se ‘a valle’ tutto tace sul fronte del ‘Tubone’ in aula si discute del parco fluviale dell’Elsa. Il gruppo di centrosinistra parte da un assunto: siamo arrivati alla bella stagione e il Parco viene preso d’assalto da turisti e colligiani. Un’affluenza tanto alta da creare problemi, che si manifestano principalmente dalla mancanza di posteggi a una produzione eccezionale di rifiuti, su cui il centrosinistra chiede che tipo di interventi verranno presi dall’amministrazione. Il consigliere Dem Francesco...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dibattito sul Parco fluviale dell’Elsa. Accesso libero o regolamentato?

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