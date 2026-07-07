Durante il vertice Nato ad Ankara, si è notato un gelo tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Le fonti riferiscono di tensioni molto evidenti tra i due leader, che potrebbero influenzare le dinamiche del meeting. Le conversazioni tra loro sono state caratterizzate da un’atmosfera fredda e distaccata, con segnali di disagio visibili. Non sono stati riportati incontri diretti o scambi di battute tra i due durante l’evento.

Tra Donald Trump e Giorgia Meloni ormai è gelo. E il vertice Nato di Ankara rischia di trasformarsi nel summit delle tensioni personali. Sul tavolo ci saranno i dossier sulla sicurezza, il fianco Sud dell'Alleanza e l'aumento delle spese militari, ma fuori dalle riunioni riflettori puntati sull'incrocio tra il premier italiano e il presidente degli Stati Uniti, dopo lo scontro esploso nei giorni successivi al G7. Tre giorni fa la premier aveva contattato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, padrone di casa del summit, chiedendogli di organizzare le sessioni nel modo più tecnico possibile. L'obiettivo era evitare che la riunione si trasformasse nell'ennesimo ring tra il presidente americano e gli alleati europei, già finiti nel mirino di Trump perché ritenuti poco generosi sulle spese per la difesa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni e Trump al vertice ad Ankara: "Non gelida, di più". Filtrano voci pesantissime

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Giorgia Meloni incontra Trump al G7, stretta di mano e scambio di battute tra i due

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