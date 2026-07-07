giogo il teatro popolare torna in piazza

Notizia in breve

La 35ª edizione del Premio di Teatro Popolare “Il Giogo” si è aperta con una buona affluenza di pubblico in Piazza della Chiesa a Montagnano. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Il Giogo, ha visto la partecipazione di diverse compagnie teatrali e appassionati, segnando il ritorno del teatro popolare in piazza dopo un periodo di assenza. La manifestazione continuerà nei prossimi giorni con spettacoli e incontri dedicati alla cultura teatrale locale.