Giogo il teatro popolare torna in piazza
La 35ª edizione del Premio di Teatro Popolare “Il Giogo” si è aperta con una buona affluenza di pubblico in Piazza della Chiesa a Montagnano. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Il Giogo, ha visto la partecipazione di diverse compagnie teatrali e appassionati, segnando il ritorno del teatro popolare in piazza dopo un periodo di assenza. La manifestazione continuerà nei prossimi giorni con spettacoli e incontri dedicati alla cultura teatrale locale.
Arezzo, 7 luglio 2026 – Partita con una bella partecipazione di pubblico in Piazza della Chiesa a Montagnano la 35ª edizione del Premio di Teatro Popolare “Il Giogo”, promossa dall’Associazione Culturale Il Giogo. Le prime serate hanno confermato l’affetto del pubblico per un appuntamento che da trentacinque anni valorizza il teatro popolare. Il programma prosegue questa sera alle ore 21.30 con il Teatro dell’Arte “I Komodos” di Rimini in Le voci di dentro per la regia di Giuseppe Bellarossa. Giovedì 9 luglio, alle ore 21 i gruppi di teatro per bambini presentano Il Gioghino a cura di Valeria Gudini. Venerdì 10 luglio, alle 21.30 la Compagnia teatrale “Il Giogo”, di Montagnano in scena con «Ritorno alle origini», celebrazione dei 35 anni della rassegna per la regia di Fabio Fedeli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Dal 1° all’11 luglio 2026 in Piazza della Chiesa a Montagnano, 35° edizione del Premio Teatro Popolare Il Giogo. Mercoledì 1 luglio – ore 21.00 Filodrammatica l’Antica Fraschetta (Bucine) presenta: I compromessi sposi Giovedì 2 luglio – ore 21.30 Compagni facebook
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