in piazza nenni torna teatro masini estate

Estate a Faenza significa Teatro per bambini e famiglie in piazza della Molinella. La rassegna teatro Masini Estate – teatro Ragazzi nella Molinella, si conferma anche per la stagione in arrivo uno dei simboli dell’estate culturale faentina. L’amministrazione comunale e Accademia PerdutaRomagna Teatri hanno presentato gli appuntamenti settimanali di spettacoli per bambini, bambine e famiglie. La rassegna prenderà il via lunedì 29 giugno e proseguirà fino al 3 agosto, con sei spettacoli scelti tra le migliori produzioni del Teatro Ragazzi nazionale, portando nel ’salotto’ a cielo aperto di piazza Nenni Molinella sia storie e fiabe classiche, conosciute e care a ogni generazione, sia drammaturgie originali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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