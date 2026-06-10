Gli accampamenti abusivi in piazza Asmundo sono stati rimossi senza incidenti, con i rifiuti e le capanne smantellate nelle ultime ore. Durante le operazioni sono stati trovati rifiuti vari e materiali pericolosi sotto le strutture abbandonate. La zona è stata successivamente ripulita e resa nuovamente accessibile al pubblico. Il Teatro Greco, in precedenza interessato dall'area, è stato liberato dai detriti e dagli oggetti abbandonati.

Come sono stati rimossi gli accampamenti abusivi senza incidenti?. Quali rifiuti e pericoli sono stati scoperti sotto le capanne?. Chi ha coordinato l'operazione tra polizia e servizi comunali?. Come verrà garantito il presidio per evitare nuovi abbandoni?.? In Breve Intervento coordinato tra ufficio prevenzione generale, polizia locale e squadre Gema e Multiservizi.. Pattuglie della squadra volanti garantiscono sicurezza durante la rimozione di rifiuti e capanne.. Operai dell'ufficio manutenzione stradale ripristinano la segnaletica verticale per i pedoni.. Segnalazioni dei residenti alla polizia anticrimine hanno innescato l'operazione di bonifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piazza Asmundo: via capanne e rifiuti, il Teatro Greco torna pulito

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