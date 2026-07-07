A Ginevra, il presidente del Consiglio Presidenziale libico e il segretario generale delle Nazioni Unite hanno discusso dello stato del processo politico in Libia. L'incontro ha avuto come tema principale l’andamento e i progressi delle iniziative volte a stabilizzare il paese. Si sono concentrati sulle questioni legate alla transizione politica e alle modalità di supporto internazionale. La riunione si è svolta in un contesto di consultazioni strategiche tra le parti coinvolte.

Incontro Strategico a Ginevra tra Libia e ONU. ROMA (ITALPRESS) – Un incontro cruciale si è tenuto a Ginevra tra il presidente del Consiglio Presidenziale libico, Mohamed Menfi, e il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres. Questo meeting ha visto anche la presenza del nuovo capo dell’intelligence libica, Abd al-Majid Milqata, e ha avuto come obiettivo principale la discussione degli sviluppi del processo politico in Libia. Durante l’incontro, Menfi ha sottolineato l’importanza di un approccio consensuale per qualsiasi soluzione politica sostenibile. Ha evidenziato che le decisioni devono essere frutto del consenso tra le varie istituzioni libiche e della piena titolarità nazionale, evitando esclusioni e interferenze esterne. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ginevra: Menfi e Guterres analizzano il progresso del processo politico in Libia.

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