un processo storico sulle torture in libia

Notizia in breve

Sono iniziate le prime udienze di un processo che riguarda torture e sfruttamento di migranti e rifugiati in Libia. L'inchiesta si concentra su presunti abusi e violenze commesse nel paese. Durante le udienze sono stati ascoltati testimoni e presentati documenti. La causa riguarda presunte condotte di funzionari e gruppi coinvolti nelle violazioni. La procedura giudiziaria si svolge in un tribunale internazionale.