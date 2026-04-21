A Foggia, le forze dell’ordine stanno analizzando un caricatore di pistola smarrito in relazione all’omicidio di un personal trainer di 42 anni avvenuto mentre passeggiava con il cane. I Ris stanno esaminando attentamente l’oggetto trovato sul luogo del delitto, mentre le indagini procedono per identificare eventuali collegamenti tra l’arma e l’omicidio. L’episodio si è verificato in via Caracciolo, attirando l’attenzione sulla scena investigativa locale.

L’omicidio di Annibale Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso a colpi di pistola in via Caracciolo a Foggia mentre faceva una passeggiata con il suo cane, ha attivato i più alti livelli di indagine scientifica. I carabinieri hanno inviato il materiale raccolto sul campo ai Ris di Roma per analizzare un caricatore recuperato dopo l’agguatato, oggetto che gli inquirenti ipotizzano sia stato smarrito dall’assassino durante la fuga. Analisi balistica e tracce digitali: il lavoro dei tecnici. Il Reparto investigazioni scientifiche sta concentrando i propri sforzi sulla consulenza tecnica del componente dell’arma trovato dai militari foggiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia, l’errore del killer: i Ris analizzano il caricatore perso

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