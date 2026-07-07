Un ex sindacalista bergamasco ha dichiarato di aver imparato ad ascoltare grazie all’esperienza nel sindacato. Dopo aver trascorso 18 anni in altre città, è tornato a Bergamo e ha deciso di lavorare dietro le quinte, dedicando più tempo alla famiglia e al volontariato. Ha spiegato di non aver mai amato i ruoli, preferendo sentirsi un delegato sociale.

L’INTERVISTA. L’ex sindacalista bergamasco Gigi Petteni racconta gli inizi, l’impegno nella Cisl, il ritorno a Bergamo dopo 18 anni e il desiderio di dedicare più tempo alla famiglia e al volontariato: «Non sono mai stato innamorato dei ruoli, mi sono sempre sentito un delegato sociale». Il percorso sindacale di Gigi Petteni comincia con un episodio che lui stesso definisce «tortuoso». Era il 20 giugno 1976 quando, giovane operatore, si presentò in una fabbrica convinto di dover seguire una vertenza sindacale. L’accoglienza, però, fu tutt’altro che semplice. «Mi dissero: «Sei venuto tu a fare il sindacato? Non hai avuto il coraggio di venire l’altro?», racconta Petteni e poi sorride: «Avevo sbagliato azienda». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Gigi Petteni: «Il sindacato mi ha insegnato ad ascoltare. Ora continuo dietro le quinte»

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