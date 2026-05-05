In due giorni, due persone vivono momenti pieni di emozioni che segnano l’inizio e la fine della loro relazione. Si racconta di insegnamenti su ambizione e piacere, e di scambi di idee che hanno caratterizzato il loro legame. La narrazione si concentra sulle esperienze vissute, senza approfondimenti su motivazioni o conseguenze, offrendo un quadro diretto di un rapporto che si sviluppa e si chiude in breve tempo.

Trova più articoli di Internazionale nei tuoi risultati di ricerca.Seguici su Google? Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Louis, 37 anni. “Sul suo profilo Grindr non ci sono foto. Quest’applicazione, pensata per gli incontri tra uomini, mi propone tutta una serie di persone in base alla mia posizione. È veramente una sorta di ‘scopa con il tuo vicino’, fatta per soddisfare una pulsione urgente nel luogo in cui ci si trova. Quando apro Grindr su questa spiaggia del sudovest della Francia, dove sono in vacanza, non sento però tutta questa necessità di una relazione.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - “Mi ha insegnato a essere ambizioso, a divertirmi a letto e ad avere scambi intellettuali stimolanti”

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