Successo dietro le quinte a Sanremo e ora il Wedding Award | momento d' oro per la make-up artist cesenate

Una make-up artist cesenate ha conquistato il successo sia sul palco di Sanremo che con il recente Wedding Award. Ha realizzato il trucco dei Pooh, del vincitore di Sanremo Giovani e ha curato il look di Laura Pausini durante la finale all'Ariston. Questi incarichi hanno portato riconoscimenti nel settore del trucco e acconciature, consolidando la sua presenza nel mondo dello spettacolo e degli eventi speciali.

Ha truccato i Pooh, il vincitore di Sanremo Giovani e ha ‘promosso’ il look di Laura Pausini all'Ariston. Ora il talento di Valeria Lanza, make-up artist cesenate, si conferma con un importante riconoscimento nel settore del wedding. Dopo il successo dietro le quinte del Festival di Sanremo, per.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Il momento d’oro del Pakistan: dietro le quinte del grande negoziatore della guerra in Medio OrientePer capire cosa sta spingendo il Pakistan a mediare nella guerra in corso in Medio Oriente bisogna tornare al giugno 2025, quando Asim Munir, il capo... Fedez e J-Ax a Sanremo 2026, è gelo: cosa è successo dietro le quinte tra i due ex amiciPer anni Fedez e J-Ax sono stati il simbolo di un sodalizio artistico capace di dominare classifiche e palazzetti, trasformando l’amicizia in un...