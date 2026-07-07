giani tiene botta e guadagna due punti nel gradimento

Eugenio Giani registra un aumento di due punti percentuali nel gradimento, mantenendo una posizione stabile. Nel frattempo, Stefania Proietti e Marco Bucci perdono terreno e si collocano in fondo alla classifica.

Eugenio Giani tiene botta e anzi guadagna due punti percentuali, Stefania Proietti e Marco Bucci perdono terreno e scivolano nei bassifondi della classifica. È il verdetto che emerge da Governance Poll, il censimento annuale realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, che oltre alla popolarità dei sindaci misura l’apprezzamento dei presidenti di Regione. Può sorridere il governatore toscano (nella foto), capace di assestarsi al settimo posto su diciotto presidenti di Regione. Ma Giani è anche secondo se si considerano solo i governatori di centrosinistra, dietro solo a Antonio Decaro, alla guida della Regione Puglia e al primo posto nella classifica di apprezzamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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