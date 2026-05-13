Classifica governatori Fedriga più amato | Giani ottavo cala il gradimento

Due governatori del Nord, entrambi appartenenti alla Lega, si trovano ai vertici della classifica di gradimento dei presidenti di Regione. Uno di loro si posiziona in cima, risultando il più apprezzato, mentre l'altro si colloca all'ottavo posto. Negli ultimi mesi, si nota un calo generale del gradimento nei confronti di alcuni presidenti di Regione, mentre altri mantengono un livello stabile di apprezzamento.

Sono due governatori del Nord, entrambi della Lega, a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. In testa c'è Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal veneto Alberto Stefani al 58%. È quanto emerge da un.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Classifica dei governatori: in testa Fedriga (Friuli) e Stefani (Veneto). La posizione di Giani (Toscana)Sono due governatori del Nord, a guida Lega, a comandare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione.

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Temi più discussi: Presidenti di Regione, Fedriga è il più gradito: tre governatori del Sud tra i primi cinque; Fedriga il governatore più gradito, 3 del sud tra i primi cinque; Occhiuto piace, è il terzo nella classifica dei governatori più apprezzati. Ai primi due posti Fedriga e Stefani · LaC News24; Fedriga è il governatore più gradito Fico al quinto posto.

Fedriga è il governatore più gradito secondo Swg con il 65%. Tre presidenti del Sud tra i primi cinque della classifica. Decaro quarto nel sondaggio di gradimento, Bardi più indietro nella graduatoria dei governatori x.com

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