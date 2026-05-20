Vela | Chiavarini tiene botta nel primo giorno di Final Series agli Europei ILCA 7

Si è concluso il primo giorno delle Final Series ai Campionati Europei di vela 2026, tenuti sulle acque di Marina Kastela in Croazia. La competizione coinvolge le classi ILCA 7 e ILCA 6, con le prove che si sono svolte senza particolari incidenti. Tra i partecipanti, un velista ha mantenuto la leadership nella categoria ILCA 7, rimanendo stabile dopo le prime regate. Le condizioni meteo sono state favorevoli, consentendo lo svolgimento delle prove secondo i programmi previsti.

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Va in archivio il primo giorno di Final Series sulle acque di Marina Kastela, località della Croazia teatro questo fine settimana dei Campionati Europei 2026 di vela, classe ILCA 7 ed ILCA 6. Nella giornata odierna si sono disputate complessivamente sei regate, tre per parte, che hanno cambiato parzialmente la classifica generale. In categoria maschile, dunque nell’ILCA 7, ha perso leggermente quota Dimitri Peroni, ieri in top 3 d oggi scivolato in nona piazza a causa di un primo segmento in cui è arrivato diciottesimo, per poi accomodarsi al sedicesimo ed al quindicesimo posto, totalizzando così 54 punti netti. Migliore il rendimento di Lorenzo Brando Chiavarini, al momento sesto complessivo ma terzo tra gli europei con un filotto di 11-14-17 (scartato) che gli hanno consentito di attestarsi in zona 47 punti netti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela: Chiavarini tiene botta nel primo giorno di Final Series agli Europei ILCA 7 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vela, Lorenzo Brando Chiavarini parte forte agli Europei ILCA. Cinque azzurri nella top15Dopo una domenica priva di azione a causa del vento instabile, va in archivio ufficialmente la prima vera giornata dei Campionati Europei Open ILCA... Vela: grande salto in avanti di Berta/Calabrò nella prima giornata di Final Series agli Europei 470 mistoCambia la classifica ai Campionati Europei 2026 di vela, specialità 470 misto, attualmente in fase di svolgimento in Portogallo, precisamente nelle...