Gestione della sicurezza e incremento degli infortuni a scuola nel 2026 | le ultime stime sono preoccupanti

Da scuolalink.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nei primi cinque mesi del 2026, i dati dell'Inail segnalano un aumento consistente degli infortuni nelle scuole italiane. La gestione della sicurezza si è fatta più complicata e i numeri sono in crescita rispetto agli anni precedenti. La questione è diventata un argomento di discussione pubblica, con attenzione rivolta alle condizioni di tutela degli studenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I recenti dati pubblicati dall'Inail indicano un incremento significativo degli infortuni a scuola in Italia. Nei primi cinque mesi del duemilaventisei, la sicurezza degli studenti è diventata un tema centrale nel dibattito pubblico.I numeri della sicurezza negli istituti italianiTra gennaio e maggio, l'istituto previdenziale ha registrato oltre quarantasettemila denunce, delineando un incremento del 5,7% rispetto all'anno precedente. Gli episodi si consumano quasi interamente all'interno degli istituti durante le lezioni, mentre una quota marginale si verifica nel tragitto casa-scuola. Purtroppo, si contano anche dieci casi mortali provvisori. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

gestione della sicurezza e incremento degli infortuni a scuola nel 2026 le ultime stime sono preoccupanti
© Scuolalink.it - Gestione della sicurezza e incremento degli infortuni a scuola nel 2026: le ultime stime sono preoccupanti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sicurezza a scuola: infortuni in aumento del 5,6%. La FLC CGIL e la Rete degli studenti medi: “Occorre più formazione per i giovani, aziende spesso impreparate”Un nuovo rapporto dell'Inail pubblicato a maggio 2026 evidenzia un aumento del 5,6% degli infortuni tra gli studenti nelle scuole.

Ostetriche al posto degli infermieri nel reparto di neonatologia per coprire le ferie, l'allarme della Cisl: «Sono lavori diversi, questione di sicurezza»Nel reparto di neonatologia di Pordenone e San Vito al Tagliamento, ostetriche sono state impiegate per coprire i turni degli infermieri durante le...

Temi più discussi: Legalità in azienda: più sicurezza e prevenzione del rischio; Aperte le iscrizioni ai seminari internazionali AESI 2027 dedicati a diplomazia, sicurezza e gestione delle crisi; Sicurezza delle scuole: la Corte dei Conti conferma il fallimento della politica sull’edilizia scolastica; Crowd management nei grandi eventi: il caso del concerto di Ultimo a Tor Vergata.

gestione della gestione della sicurezza eVia Milite Ignoto a Ispra: l’opposizione critica la giunta sulla gestione della sicurezza stradaleIl progetto di messa in sicurezza si sarebbe trasformato in un bando per i distretti del commercio. ISPiRA deposita una nuova interrogazione ... varesenews.it

gestione della gestione della sicurezza eL’efficacia dei sistemi di gestione e l’evoluzione della norma 45001Bologna, 26 Giu – Abbiamo più volte ricordato, nei nostri articoli, come l’adozione di un adeguato sistema di gestione (SGSL) possa avere rilevanti ricadute positive in termini di prevenzione e di tut ... puntosicuro.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web