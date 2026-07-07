Nei primi cinque mesi del 2026, i dati dell'Inail segnalano un aumento consistente degli infortuni nelle scuole italiane. La gestione della sicurezza si è fatta più complicata e i numeri sono in crescita rispetto agli anni precedenti. La questione è diventata un argomento di discussione pubblica, con attenzione rivolta alle condizioni di tutela degli studenti.

I recenti dati pubblicati dall'Inail indicano un incremento significativo degli infortuni a scuola in Italia. Nei primi cinque mesi del duemilaventisei, la sicurezza degli studenti è diventata un tema centrale nel dibattito pubblico.I numeri della sicurezza negli istituti italianiTra gennaio e maggio, l'istituto previdenziale ha registrato oltre quarantasettemila denunce, delineando un incremento del 5,7% rispetto all'anno precedente. Gli episodi si consumano quasi interamente all'interno degli istituti durante le lezioni, mentre una quota marginale si verifica nel tragitto casa-scuola. Purtroppo, si contano anche dieci casi mortali provvisori. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Gestione della sicurezza e incremento degli infortuni a scuola nel 2026: le ultime stime sono preoccupanti

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