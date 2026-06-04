Nel reparto di neonatologia di Pordenone e San Vito al Tagliamento, ostetriche sono state impiegate per coprire i turni degli infermieri durante le ferie. La Cisl ha segnalato che si tratta di un’operazione rischiosa, poiché le mansioni e le competenze sono diverse. La situazione si è verificata a causa di una carenza di personale disponibile, con le strutture che hanno adottato questa soluzione temporanea per garantire il servizio.

PORDENONE - Ostetriche in neonatologia per coprire i turni degli infermieri. È scoppiata l’emergenza ferie nelle pediatrie di Pordenone e San Vito al Tagliamento: i reparti, in carenza di personale, sono sotto di dieci unità infermieristiche e con l’arrivo delle vacanze la situazione si è fatta rovente. L’Azienda sanitaria ha dato l’ok a un piano che prevede l’introduzione di sei ostetriche in neonatologia (il settore che si occupa della cura dei neonati fino a 31 giorni, sia sani che con patologie), spostando da quel reparto un certo numero di infermieri che andranno a coprire i turni estivi a San Vito. A Pordenone è già entrata in servizio un’ostetrica neoassunta, mentre le altre arriveranno dalla sala parto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ostetriche al posto degli infermieri nel reparto di neonatologia per coprire le ferie, l'allarme della Cisl: «Sono lavori diversi, questione di sicurezza»

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